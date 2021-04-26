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Marketler çalışma saatleri: Marketler saat kaçta açılacak? Marketler saat kaçta kapanacak?

Kabine toplantısının ardından marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Yurt genelinde tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak. Peki Marketler saat kaçta açılacak? Marketler saat kaçta kapanacak? İşte marketlerin çalışma saatleri...

Marketler çalışma saatleri: Marketler saat kaçta açılacak? Marketler saat kaçta kapanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu ve ekledi "Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir."

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Marketlerin çalışma saatlerinin İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile netleşecek. Ancak Perşembe günün den itibaren Pazar günleri marketler kapalı olacak. En güncel market çalışma saatleri şöyle:

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

BİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

A101 HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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