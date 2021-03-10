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Marketler kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri 10 Mart: Marketler hafta içi kaçta kapanıyor?

Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle çalışma saatleri genişletilen marketlerin mesai saatleri özellikle gün içinde işte olması gereken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta içi yeni market çalışma saatleri ne? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 10 Mart 2021 A101, BİM, ŞOK MİGROS çalışma saatleri

Marketler kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri 10 Mart: Marketler hafta içi kaçta kapanıyor?

Korona virüs tedbirleriyle çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların saat kaçta açıldığı ve saat kaçta kapandığı merak konusu oldu. 2021 yılında da marketler ve bakkalların kaçta kapanacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. İşte 10 Mart 2021 A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.


Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

BİM Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

A101 Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

ŞOK Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

Migros Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

81 İLİN RİSK TABLOSU

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller;Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

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