Perakende Meslek Komitesi’ne kayıtlı tüm üyelerin davet edildiği çalıştayda marketlerin pazar günü kapatılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekildi. Çalıştayda, “Sosyal denge ve bireysel özgürlükler için zincir marketlerin pazar günleri kapanması gerekiyor. Bu aynı zamanda sektörün önemli beklentilerinden biri. Çünkü küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak” denildi.

Divan Başkanlığını İTO Perakende Meslek Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO’su Yavuz Altun’un yaptığı çalıştaya İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

5 Şurada Paylaş!









Gözler kamunun alacağı kararda

Çalıştayda, ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul’daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.

Çalıştayda ayrıca, Tekel ürünlerinin marketler yerine sadece bakkal ve küçük işletmelerde satılması konusu da gündeme geldi. Pazar günü kapanma gerçekleşir ve buna ek olarak Tekel ürünleri de zincir marketlerde satılmazsa marketlerin cirolarında yüzde 8 ila 12 düşüş yaşanacağı belirtilen çalıştayda, zincir marketlerin ciroları düşürüyor olsa da küçük esnafın yaşaması için bu rakamın gözden çıkarılması gereken bir bedel olduğu noktasında görüş birliğine varıldı.

Çalıştayın sonunda marketlerin pazar günü kapanması konusu katılımcıların oylarına sunuldu. Çalıştaya katılan tüm üyeler marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı ve bu konuda görüş birliği sağlandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri de sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması durumunda devlet kurumlarının da böyle bir kararın alınmasına onay verebileceği belirtiliyor.