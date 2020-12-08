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HaberlerGündemMarketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma saa
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Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararların ardından merak konusu oldu. Çalışma saatlerine ilişkin alınan kararlar, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki marketler kaçta kapanıyor? İşte marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri...

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma saa

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararların ardından merak konusu oldu. Alınan yeni kararların ardından marketlerin çalışma saatleri de değişti. Peki marketler kaçta kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK marketlerin çalışma saatleri...

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

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