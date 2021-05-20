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Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme sürecini kapsayan genelge yayınladı. Genelgede marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri de belli oldu. Peki Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte market çalışma saatleri....

Marketler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

Markete gitmeden önce market çalışma saatlerini araştırmak gerekiyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sık sık günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyen kararlar alınıyor. Hafta içi ve ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri farklılık gösteriyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Hafta içi marketlerin çalışma saatleri 09.00 ile 20.00 arasıdır.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

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