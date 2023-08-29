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        Haberler Gündem Marketler yarın açık mı? 30 Ağustos Çarşamba günü marketler açık mı? İşte cevabı

        Marketler yarın açık mı? 30 Ağustos Çarşamba günü marketler açık mı? İşte cevabı

        Marketler yarın açık mı? Bilindiği üzere yarın yani 30 Ağustos Çarşamba günü Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, marketler 30 Ağustos Çarşamba günü kapalı olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 08:53 Güncelleme: 29.08.2023 - 08:53
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        Marketler 30 Ağustos Çarşamba yani yarın açık mı? Bilindiği üzere yarın Zafer Bayramı ve resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş yarın kapalı olacak. Peki, marketler de yarın kapalı olacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        30 AĞUSTOS'TA MARKETLER AÇIK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil oldupğu için resmi kuruluşlar, kargolar ve bankalar kapalı olacak.

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        Ancak market ve bakkallar yarın resmi bir zorunluluk da olmaması nedeniyle kapalı olmayacak.

        #market
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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