Marketler yarın açık mı? 30 Ağustos Çarşamba günü marketler açık mı? İşte cevabı

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Marketler 30 Ağustos Çarşamba yani yarın açık mı? Bilindiği üzere yarın Zafer Bayramı ve resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş yarın kapalı olacak. Peki, marketler de yarın kapalı olacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...