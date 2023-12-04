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        Haberler Gündem Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi, adli kontrolle serbest

        Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi, adli kontrolle serbest

        Hakkari'de,12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 21:27 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:05
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        Çocuğu depoya kilitleyen 2 kişi serbest
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        12 yaşındaki çocuğun Hakkari'de 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Açılan soruşturma kapsamında zincir market çalışanı 2 kişi, dün gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Hakkari
        #haberler
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