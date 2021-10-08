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Haberler Gündem 3. Sayfa Markette tartıştığı eşine kurşun yağdırdı! - Haberler
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Antalya'da korkunç olay! Markette tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu

Markette tartıştığı eşine kurşun yağdırdı! - Haberler
Markette tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!
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AA

İlçede bir markette çalışan Gönül Y. (43) ile iş yerine gelen eşi Yahya Y. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre Yahya Y, tartışma sırasında av tüfeğiyle önce eşine, sonra kendisine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Gönül Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yahya Y, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Antalya'daki hastaneye sevk edildi.

Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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