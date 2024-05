Markus Gisdol: Beni ikna etmek için her şeyi yaptılar

Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile sözleşme imzalayan ve 37'nci haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrasında takımdan ayrılma kararı alan teknik direktör Markus Gisdol, "Ben buraya başladığımda bir projemiz ve takımı kurtarmak gibi bir görevimiz vardı. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve birlikte başardık. Benim için herkesin bu başarıda bir pay sahibi olması çok önemliydi" diye konuştu.

Samsun halkı ve kulüp tarafından ilk günden beri çok iyi karşılandığını söyleyen Gisdol, "Samsun’da geçirdiğim süreç, benim için harika ve değerliydi. Bunu kesinlikle unutmayacağım. Bu tecrübe ve süreçte tanıdığım insanlar için çok minnettar olduğumu söyleyebilirim. Öncelikle oyuncularıma bağlılıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Dediklerimizi ilk günden itibaren harfiyen yerine getirdiler. Bize inandılar, güvendiler ve bu kolay olmadı. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a, yönetimimize ve özellikle Futbol Direktörümüz Fuat Çapa hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Beni ikna etmek için her şeyi yaptılar. Ama ayrılmaya karar verdim. Her şeyden önce bana güvendiler ve bu fırsatı verdiler" ifadelerini kullandı.

"DİNLENMEYE İHTİYACIM OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Samsunspor taraftarının inanılmaz ve tutkulu olduğunu söyleyerek teşekkür eden Gisdol, "Her zaman arkamızda durup bizlere inanılmaz bir şekilde destek oldular. Onların desteğini arkamızda hissetmek inanılmazdı ve bu sayede puanlar aldık. Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirtmem gerekiyor. Bunu bir aile olarak başarmak harika bir histi. Ama futbolda hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor. Bir sonraki adımda ne yapacağımı şu an için bilemiyorum. Kafamı dinlemek ve gelecek hakkında karar vermek için birkaç güne ve biraz dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Ama önümüzdeki günlerde ne olacağını bilemiyorum. Son olarak söylemek istediğim, Samsun’daki herkese yardımlarından ve bir aile olmaktan ötürü teşekkür ediyorum. Samsun’da geçirdiğim bu zamanı asla ama asla unutmayacağım. Samsunspor ve burada tanıdığım insanlar, her zaman kalbimde olacaklardır" dedi.