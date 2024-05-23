Markus Gisdol: Beni ikna etmek için her şeyi yaptılar

Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile sözleşme imzalayan ve 37'nci haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrasında takımdan ayrılma kararı alan teknik direktör Markus Gisdol, "Ben buraya başladığımda bir projemiz ve takımı kurtarmak gibi bir görevimiz vardı. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve birlikte başardık. Benim için herkesin bu başarıda bir pay sahibi olması çok önemliydi" diye konuştu.

"BANA GÜVENDİLER VE FIRSAT VERDİLER"

Samsun halkı ve kulüp tarafından ilk günden beri çok iyi karşılandığını söyleyen Gisdol, "Samsun’da geçirdiğim süreç, benim için harika ve değerliydi. Bunu kesinlikle unutmayacağım. Bu tecrübe ve süreçte tanıdığım insanlar için çok minnettar olduğumu söyleyebilirim. Öncelikle oyuncularıma bağlılıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Dediklerimizi ilk günden itibaren harfiyen yerine getirdiler. Bize inandılar, güvendiler ve bu kolay olmadı. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’a, yönetimimize ve özellikle Futbol Direktörümüz Fuat Çapa hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Beni ikna etmek için her şeyi yaptılar. Ama ayrılmaya karar verdim. Her şeyden önce bana güvendiler ve bu fırsatı verdiler" ifadelerini kullandı.