Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Markus Gisdol, Yılport Samsunspor'un son haftalardaki performansından memnun - Yılport Samsunspor Haberleri

        Markus Gisdol, Yılport Samsunspor'un son haftalardaki performansından memnun

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Markus Gisdol takımın performansından memnun!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son maçlarda gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gisdol, "Takımımım göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gerek evde gerekse de deplasmanda oynadığımız oyunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bir ayrım veya fark olduğunu düşünmüyorum. Sadece deplasmanlarda istediğimiz sonucu alamadık ve gol atamadık. O eksikti" diye konuştu.

        "BU MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE BİR KADRO İLE ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Uzun bir aradan sonra ilk defa 24 futbolcuyla antrenman yaptıklarını ifade eden Alman çalıştırıcı, "Şimdiye kadar ligdeki pozisyonumuzla ve puanımızla alakalı çok fazla soru aldım. Benim için önemli olan bu değil. Önemli olan benim takımımım pozisyonu ve içinde bulunduğu durum. Dün ilk defa uzun bir süre sonun 24 oyuncu ile antrenman yaptık. Bu bizi mutlu eden bir şey. Bu maça da en iyi şekilde bir kadro ile çıkmaya çalışacağız. Tüm çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz. Ancak tabii kadroyu yapmakta zor olacaktır. Umarım en güzel şekilde bu maça hazır bir şekilde çıkar ve en güzel şekilde sonuç alırız. Hatay’a gideceğimiz için tabi uzun sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu süreci ve yolculuğu da çok iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Hatay’a karşı en diri şekilde çıkmak için bu önemlidir. Tabii büyük takımlarda özellikle 4 büyüklerin bazı avantajları oluyor. Direkt uçuşları oluyor. Bizim İstanbul veya Ankara'ya giderek bağlantı kurmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da biraz yorucu olacaktır" şeklinde konuştu.

        "CİDDİYETİ VE ODAKLANMAYI KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR"

        Lig sonuna kadar aynı ciddiyet ile devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Markus Gisdol, "Geldiğimde takımın 1 puanı vardı ve bir takım böyle bir pozisyonda ise aslında sezon boyunca o tehlikeden kurtulmak için uğraşmanız gerekebiliyor. Puanlar birbirlerine yakın olduğu için kesinlikle odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor. Ciddiyeti ve odaklanmayı kaybetmememiz lazım. Ligin son maçına kadar aynı ciddiyet ve odaklanma ile devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "Lig sonunda Samsunspor kaç puan toplar?" sorusuna ise Gisdol, "Ben bir matematik hocası değilim, Samsunspor’un hocasıyım" diye cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi