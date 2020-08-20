Marmara Bölgesi'nde serin ve yağışlı hava etkili olacak

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Bugün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ'ın kuzey ilçeleri, Kırklareli'nin kuzey kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

Yağışlı sistemle hava sıcaklıklarının bugün ve yarın 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken aralıklı sağanak bekleniyor.

Cumartesi günü yağış beklenmezken havanın az bulutlu olması öngörülüyor. Şehirde 28 dereceye kadar düşecek olan sıcaklığın cumartesi günü 31 derece olması bekleniyor.