Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve sağanak bekleniyor

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusu ile İstanbul'da yağış tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Trakya, İstanbul ve bölgenin doğusunda, salıya kadar zirai don riski nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.