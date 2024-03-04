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        Haberler Gündem Güncel Marmara'da Adalar hattına sis engeli - Güncel haberler

        Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli

        Marmara Denizi'nde yoğun sis etkili oluyor. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı'nda tarifeli seferlerimiz gecikmeli olarak devam edecektir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:34
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        Marmara'da Adalar hattına sis engeli
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        GESTAŞ AŞ'nin açıklamasında, bugünkü seferlerin yoğun sis sebebiyle gecikmeli yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "04.03.2024 Pazartesi bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı’nda tarifeli seferlerimiz gecikmeli olarak devam edecektir. Bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı’nda saatinde gerçekleşemeyen sabah seferlerimiz yerine Avşa’dan saat 06.45, Ekinlik’ten saat 07.05, Marmara’dan saat 07.45 ve Balıklı’dan saat 08.45 kalkışlı seferler yapılacaktır."

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