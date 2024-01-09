Marmara Denizi 3.2 ile sallandı! İşte 9 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 9 Ocak Salı günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Marmara Denizinde deprem oldu. İşte 9 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre 8 Ocak'ta Akdeniz Gökova Körfezinde meydana gelen 3.1'lik depremin ardından Malatya Pütürge ise 4.4 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. 9 Ocak Salı günü sabahın ilk saatlerinde ise Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;
9 Ocal Salı günü saat 04:56'da Marmara Denizi Gemlik Körfezinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği 1.1 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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