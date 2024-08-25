Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Marmara Denizi komadan nasıl çıkar? | Son dakika haberleri

        Marmara Denizi komadan nasıl çıkar?

        Uzmanlar tarafından 'komada' olarak tanımlanan Marmara Denizi, bu durumdan nasıl çıkar? Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 25.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Denizi komadan nasıl çıkar?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2021’de Marmara Denizi’nde görülen müsilaj tehlikesi sürüyor mu? Uzmanlar Marmara için ‘komada’ tanımlaması yapıyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da Marmara’nın komadan nasıl çıkacağını anlattı.

        Yıldız, "Marmara Denizi’nin Kirlilik Yükünün Azaltılması Ve Sürdürülebilir Atık Su Yönetimi’ başlıklı raporumuzda; açıklanan önlemlerin Marmara Denizi’nin kirlilik yükünün azaltılmasında beklenen sonuçları vermeyeceği belirtilmiş ve alınması gereken önlemler konusundaki önerilerimiz yer almıştı" diyerek şunları söyledi:

        "Aradan 3 yıl geçtikten sonra yapılan tetkikler Marmara Denizinde kirliliğin artmakta olduğunu ve denizin komaya girdiğini ortaya koydu.

        REKLAM

        Marmara Denizi’nde 2021'de oluşan Deniz Salyası (Müsilaj) kirliliği sonrasında 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı hazırlandı. Daha sonra kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetleri içeren Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı 2021-2024 açıklandı. Bu planın kapsamı, Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ile bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamı olarak açıklandı. Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi, Marmara bölgesindeki sanayi faaliyetlerini azaltmak için uzun vadede Türkiye Ulusal Mekânsal Stratejik Planı hazırlandığı belirtildi. Bölgedeki atık bırakan tesisler izlemeye alındı. Birçoğuna para cezası kesilmişti.

        Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülüyor. Bu kurul Valilik koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile her İl özelinde toplantılar yaparak Bütünleşik Stratejik Plan'daki ilgili tüm hususları ayrıntılı olarak istişare ediyor.

        Bu planın maddelerinin 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılmasıyla ilgiliydi. Fakat ODTÜ tarafından açıklanan sonuçlar 2021-2024 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı uygulanmasından istenilen sonuçların elde edilemediği ortaya çıktı.”

        Dursun Yıldız, Marmara için yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:

        *Müsilaj sorunu biyolojik sonuçları nedeniyle bir kirlilik sorunudur. Ancak nedenleri itibariyle bir atık yönetimi, atık su yönetimi, su kalitesi yönetimi sorunu olarak görülmelidir. Bu nedenle sorunu ortaya çıkartan sebepleri ortadan kaldırılmadan çözülemez. Kısa, orta ve uzun vadede çözüm için şimdi yapılacak şey ise geçmişte yapılmaya çalışılan klasik parçalı su yönetimi anlayışından farklı olmak zorundadır.

        * Bu kapsamda önce sorunun yaşandığı Marmara Denizine boşalan akarsuların tümünü birlikte ele alan bir havza alanı tanımlanmalıdır.

        * Marmara Denizi havzasının kirlilik baskısından kurtulması için Marmara havzasını koruma planının tam yetkili bir kurum tarafından uygulamaya başlanması gerekiyor. Bunun için en sıkı denetimlere ve cezalara ilişkin yasal ve yönetmeliksel eksiklikler hızla tamamlanmalıdır.

        * Marmara Denizi gittikçe ağırlaşıyor. Marmara Denizi çevresinde alınacak olan önlemlerin başarılı olması geçici kurulların koordinasyonu ile değil havzanın tümüne hakim ve yetkilendirilmiş etkili bir kurumun takip, denetim ve uygulamaları ile mümkündür."

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        ABD'den İsrail'e destek
        ABD'den İsrail'e destek
        7 kişiyi öldüren canilerden birini serbest bırakıp takip ettiler!
        7 kişiyi öldüren canilerden birini serbest bırakıp takip ettiler!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı: 6 bin 600 nüfuslu ilçe 1,5 milyon turisti ağırladı
        Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı: 6 bin 600 nüfuslu ilçe 1,5 milyon turisti ağırladı
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Almanya'daki bıçaklı saldırıda bir kişi gözaltında
        Almanya'daki bıçaklı saldırıda bir kişi gözaltında
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?