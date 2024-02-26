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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor

        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı 12 gündür aranıyor

        Marmara Denizi'nde 12 gün önce fırtınada batan Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:57
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        Marmara'da aramalar 12'nci günde sürüyor
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        Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor.

        TCG Akın gemisinin dün bölgeden ayrılmasının ardından batığın üzerine konuşlandırılan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi'nden, denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar sürüyor.

        2 DENİZCİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

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