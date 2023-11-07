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Son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Kasım Salı akşamı Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'da da paniğe neden oldu. İşte 7 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...