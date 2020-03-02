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Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor - TEKİRDAĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Tekirdağ Sahilİ'nden görüntüler- Sahile demirlermiş şilep ve tankerlerden görüntüler- Balıkçı barınağından görüntüler

- Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, lodos nedeniyle 4 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyorTEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 4 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.