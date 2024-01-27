Marmara Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! 27 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Marmara Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! 27 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Ocak Cumartesi günü Türkiye ve yakınında meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncellendi. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Marmara Denizi ve Aydın'da deprem meydana geldi. İşte 27 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...