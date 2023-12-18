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        Haberler Gündem Marmara Denizi ve Gümüşhane'de korkutan depremler! 18 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Marmara Denizi ve Gümüşhane'de korkutan depremler! İşte 18 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Aralık için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 18 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinde AGümüşhane Kelkit'te 4 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. 17 Aralık Pazar akşamı saat 23:53'te ise Yalova Çınarcık 4.1 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. İşte 18 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 08:09 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:10
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18 Aralık için yayınlandı. Kandilli Rastahanesi tarafından açıklanan verilere göre 17 ve 18 Aralık'ta Marmara Denizi-Yalova Çınarcık açıkları ile Gümüşhane'de korkutan depremler meydana geldi. Başta İstanbul olmak üzere yakın illerde sarsıntıya neden olan depremin ardından gözler 18 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte 18 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN YALOVA DEPREMİ!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 17 Aralık Pazar akşamı saat 23:53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        GÜMÜŞHANE'DE KORKUTAN SARSINTI!

        AFAD verisi ile 18 Aralık Pazartesi günü Gümüşhane Kelkit'te saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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