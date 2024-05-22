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        Marmara için yağış uyarısı!

        Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:00
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        Marmara için yağış uyarısı!
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        Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum'un batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraflar: İHA

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