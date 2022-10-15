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Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Son dakika hava durumu | Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
AA

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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