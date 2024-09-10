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        Haberler Gündem Güncel Marmara ve Ege için uyarı! Gece saatlerine dikkat - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Marmara ve Ege için uyarı! Gece saatlerine dikkat

        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Açıklamada yağışın bu gece saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:38
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        Marmara ve Ege için uyarı! Gece saatlerine dikkat
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        Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

        AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Fotoğraflar: DHA

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