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Marmaray'da yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; sinyalizasyon sisteminde oluşan teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli çalışmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

NORMALE DÖNDÜ

Marmaray'dan yapılan ikinci bir açıklamada, "Teknik arıza 08.25 de giderilerek Marmaray seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" denildi.