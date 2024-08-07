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        Haberler Gündem Marmaris açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Marmaris açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 28 düzensiz göçmen yakalandı, 26 göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 00:29 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:29
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        Marmaris açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından bottaki 9'u çocuk 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        İlçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 3'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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