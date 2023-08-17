Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı
Giriş: 17.08.2023 - 23:18
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Körfezi açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.