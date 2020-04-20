Marmaris Emniyeti

AA

Sinan Akçıl'ın yazıp bestelediği ve Demet Akalın ile birlikte seslendirdiği "Polis Yanındadır" marşı ekip otolarından dinletildi.Vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği kortejde, motosikletli Yunus ve Şahin polisleri de yer aldı.Elleride Türk bayraklarıyla balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, marşa alkışlarla eşlik etti.İlçede sokakları dolaşan ekipler, salgına karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısı yaptı.