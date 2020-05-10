Marmaris'te 65 yaş üstü müzisyenler 4 saatlik serbestliği fırsat bilerek konser verdi - MUĞLA

AA

Marmaris Filarmoni Derneği üyeleri Ahmet Altınöz (71),Server Kerimov (74) ve Murat Gürol (63),Kemeraltı Mahallesi’ndeki Saman İskelesi'nde enstrümanlarıyla canlı müzik yaptılar.65 yaş üstü vatandaşlar sahildeki yürüyüş yolunda canlı müzikle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Canlı müziği sosyal mesafe kuralına dikkat ederek izleyen vatandaşlar bol bol alkış tuttu fotoğraf ve video çekti.Bazı vatandaşlar da canlı müzikle sosyal mesafeye dikkat ederek dans etti.- "Evde müzik aletlerimiz de havasız kalmıştı"Marmaris Filarmoni Derneği Başkanı Ahmet Altınöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anneler gününde güneşli ve güzel bir havada sokakta müzik keyfi yaşamak ve yaşatmak istediklerini söyledi.Uzun süredir evde kaldıklarına dikkati çeken Altınöz, "50 günlük ev hayatından sonra sağolsun devletimiz bize bugün gezme imkanı tanıdı. Evde müzik aletlerimizde havasız kalmıştı onları da gezdirelim dedik. Gezerkende bugün anneler günü onlara bi anneler günü şarkısı çalalım dedik. Gelip geçenlerle birlikte anlık mini bir konser olmuş oldu. Marmaris Filarmoni Derneği üyeleri olarak güzel bir gün yaşatalım dedik." diye konuştu.