Marmaris'te

AA

Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de yoğun olan meydanlarda sakinlik hakim. Daha önceden vatandaş girişine kapatılan sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarda boş görüntüsüyle dikkati çekiyor.Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler Sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.