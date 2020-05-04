Marmaris'te

AA

Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları tenha kaldı. Marmaris ilçesinin en kalabalık yerlerinden Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı plajı, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, İçmeler Plajı, park ve bahçelerdeki dinlenme alanları boş kaldı.