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Marmaris'te bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Marmaris ilçesindeki 3 mahalle ve çevresindeki bazı alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Marmaris'te kesin korunacak hassas alan tescili
Marmaris'te kesin korunacak hassas alan tescili
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AA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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