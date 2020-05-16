Marmaris'te sessizlik hakim - MUĞLA

AA

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında da sessizlik hakim.Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları sakin günlerini yaşıyor.Marmaris'te güneşli ve sıcak havaya rağmen Atatürk Meydanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler Plajı boş kaldı.Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu. Maske takmanın zorunlu hale geldiği Marmaris'te bazı yat sahipleri alargada izole olmayı tercih etti.