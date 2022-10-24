Marmaris'te villaya

AA

İlçede organizatörlerin düzensiz göçmenleri ev ve villa kiralamak suretiyle konaklattıkları bilgisine ulaşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir benzin istasyonundan 1400 liralık bisküvi ve içecek alan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin Armutalan Mahallesi 527. Sokak'ta lüks bir villaya girdiklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Suriye ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Lüks villayı kiralayan S.T.Ö ve D.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

S.T.Ö ve D.Ö'nün bir süre önce Bodrum'da Ahtapot Operasyonu'nda yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları, şüphelilerin daha önce "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi.

İşlemleri için emniyete götürülen düzensiz göçmenler, ardından İl Göç İdaresine gönderildi.