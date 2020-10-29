Marmaris'te yelkenli yatlar, Türk bayraklı yelkenleriyle Atatürk Anıtı'na gelerek saygı gösterisinde bulundu - MUĞLA

AA

MarmarisMarmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe protokolü ve vatandaşların tebriklerini makamında kabul etti.Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törene, Kaymakam Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.Tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Aksoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler cumhuriyet ve bayrak temalı şiir okudu. Lise öğrencileri de folklor gösterisi sundu.31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışlarına katılan yelkenli yatlar, Türk bayraklı yelkenleriyle Atatürk Anıtı'na gelerek saygı gösterisinde bulundu.

İlçede 19:23'te Atatürk Meydanı'nda İstiklal Marşı okunacak. Yine 19:23'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki su havuzunda su ve ışık gösterisi yapılacak. Aynı saatte balkonlarda vatandaşların da İstiklal Marşı okuması bekleniyor.Marmaris Belediyesince hazırlanan ses sistemli araçlar da gün boyunca marşlar eşliğinde Marmaris sokaklarında gezecek.Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ve Datça meydanlarında da çeşitli törenler düzenlendi.