Marmaris'teki bir otelde 21 göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Marmaris'teki bir otelde 21 göçmen yakalandı
ABONE OL

Marmaris'teki bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik görevlisi, göçmenleri otelde konaklattığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Marmaris'teki bir otelde 21 göçmen yakalandı
Marmaris'teki bir otelde 21 göçmen yakalandı
0:00 / 0:00
AA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi 418 Sokak'taki 3 yıldır kapalı olan bir otelin bahçesinde şüpheli kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polisleri gören düzensiz göçmelerin bazıları ormanlık alana kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu 9'u Irak, 7'si İran, 4'ü Afganistan ve biri Özbekistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayarak yardım ettiği belirlenen otelin güvenlik görevlisi F.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Taziye yolunda feci kaza! 10 kişi yaralandı
GÜNDEM Taziye yolunda feci kaza! 10 kişi yaralandı
Uçurumda bulundu! Antalya'da kayıp kadının şüpheli ölümü - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM Uçurumda bulundu! Kayıp kadının şüpheli ölümü
Çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
GÜNDEM Çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
Son dakika: Abla katili kan dondurdu: Ailemi de öldürecektim... - Haberler
GÜNDEM Abla katilinden kan donduran sözler!
MSB'den Şehit Teğmen Öztürkmen için paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir
GÜNDEM MSB'den Şehit Teğmen Öztürkmen için paylaşım
Gaziantep'te kahreden kaza! Park ederken oğlunu görmedi... - Güncel haberler
GÜNDEM Babayı kahreden kaza! Park ederken görmedi
Köy korku içinde! Son dakika: Kütahya'da yaşlı kadın parçalanmış halde bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Parçalanmış halde bulundu, köy korku içinde!
Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
GÜNDEM Çete liderinden helikopterli evlilik teklifi!
Bodrum'da sahte içki sebebiyle 1 kişi daha hayatını kaybetti! - Haberler
GÜNDEM Sahte içkiye Bodrum'da bir kurban daha!
Kırşehir'de 101 yaşındaki kadın yangında can verdi - Güncel haberler
GÜNDEM 101 yaşındaki kadın yangında can verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.