Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının, yaklaşık 25 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edildi.

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 7 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangının yaklaşık 25 hektarlık orman alanında etkili olduğu belirtildi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Pamucak mevkisinde alevlerin arasında kalan işçilerden birisi yaşamını yitirdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden işçinin, Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (34) olduğu belirtildi.

Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale eden 6 kişilik ekipte görevli olduğu kaydedilen açıklamada, rüzgarın ters dönmesiyle işçilerin alevler arasında kaldıkları bildirildi.

Açıklamada, bölgeden 5 işçinin kaçmayı başardığı, Hasdemir'in alevlerin arasından çıkamadığı ifade edildi.

Hasdemir'in cenazesi ormanlık alandan alınarak Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve iki çocuk babası Hasdemir'in yarın Köyceğiz ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Köyceğiz'de yaşayan Hasde