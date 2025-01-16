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        Haberler Spor Basketbol Maroussi: 74 - TOFAŞ: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Maroussi: 74 - TOFAŞ: 77 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:11
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        TOFAŞ, Yunan ekibini devirdi!
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        TOFAŞ, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu 4. maçında deplasmanda Yunan ekibi Maroussi'yi 77-74 mağlup etti.

        Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 önde tamamlayan Yunan ekibi, soyunma odasına da 47-43 üstün gitti.

        Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrekte rakibini yakalayan (57-57) TOFAŞ, final periyodunu daha iyi oynadı ve sahadan 77-74 galip ayrıldı.

        TOFAŞ, grupta dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Maroussi 2. yenilgisini yaşadı.

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