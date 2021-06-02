Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 100 gününden fotoğraflar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 100 gününden fotoğraflar
ABONE OL

NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 100 gününden fotoğraflar

NASA'nın gönderdiği Perseverance uzay aracı, Mars'ın jeolojik yapısı ve geçmişine dair mikrobik yaşam izlerini araştırmaya devam ederken pek çok çarpıcı görüntüyü de aktardı.

SON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 100 gününden fotoğraflar
Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki ilk 100 gününden fotoğraflar!
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE
- NASA/JPL-Caltech/ASU

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de 100 günü geride bıraktı. Perseverance Mars'ta geçmişten kalan mikrobik yaşam izlerini, gezegenin ikliminin geçmişine dair verileri ve jeolojik yapısını araştıran uzay aracı, pek çok çarpıcı görüntüyü de aktardı.

Perseverance 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne iniş yapmıştı. Mars'ın ekvator çizgisinin hemen kuzeyinde yer alan ve çarpma sonucu oluşmuş bu krater 49 km çapında.

Ingenuity adı verilen ve başka bir gezegende uçurulan ilk araç olarak tarihe geçen küçük helikopter de bölgeden kuşbakışı görüntüler gönderdi.

- NASA/JPL-Caltech/MSSS
Ingenuity helikopterinden Perseverance uzay aracının görüntüsü - 6 Nisan 2021. Bu fotoğraf, Dünya'ya gönderilen 62 ayrı görüntünün birleştirilmesiyle elde edildi.
- NASA/JPL-Caltech/MSSS
Ingenuity helikopteri, uçuş için kalkışını uzay aracının alt kısmından yapmıştı
- NASA/JPL-Caltech/ASU
1.8 kg ağırlığındaki helikopter, Mars'ın ince atmosferinde uçuş potansiyelini gösteren bir teknoloji olarak değerlendiriliyor
- NASA/JPL-Caltech
Ingenuity helikopteri 19 Nisan'daki ilk uçuşu ile başka bir gezegende uzaktan kontrollü ilk uçuş bakımından da tarih yazdı. Fotoğrafın ortalarında görülen araç, yerden 3 metre yükseğe çıkıp birkaç saniye çevrede uçuş yaptı.
- NASA/JPL-Caltech
Ingenuity 22 Nisan'daki ikinci uçuşunda havadan ilk görüntüleri kaydetti. 5 metre yükselen araç hafif eğim yaptı ve yana doğru 2 metre hareket ettikten sonra kalkış noktasına geri döndü. Görüntüde Perseverance'ın Mars yüzeyinde bıraktığı izler göze çarpıyor.
- NASA/JPL-CALTECH
Ingenuity helikopteri üçüncü uçuşunda Perseverance'ı Mars yüzeyinde görüntüledi. Bu esnada mini helikopter, araçtan 85 metre uzaktaydı ve 5 metre yükselmiş halde yatay uçuş halindeydi. Görüntüde helikopterin ayaklarından biri de görülüyor.
- NASA/JPL-Caltech
7 Mayıs'taki beşinci uçuşunda Ingenuity 10 metre yükselip 129 metre yol aldıktan sonra iniş yaptı.
- NASA/JPL-Caltech
Bir ton ağırlığa sahip Perseverance, Jezero Krateri'ne iniş yaptıktan birkaç gün sonra, 4 Mart'ta ilk sürüşünü yaptı. Mars'ın yapısı, atmosferi ve çevre koşulları ile ilgili bilgi toplayacak birçok ileri teknoloji cihaz ile yüklenmiş halde...
- NASA/JPL-Caltech/ASU
Perseverance, Mars'ın jeolojik yapısı ile ilgili bilgi toplamasını sağlayan lazer ile donanımlı. 15 cm uzunluktaki bir kaya parçasının ortasındaki delik bu lazer cihazı ile açılmış.
- NASA/JPL-Caltech/ASU
Perseverance farklı kameralarla donanmış halde. Bu görüntü, aracın "sağ gözü" olarak nitelenen sağ Mastcam-Z kamerasından. Soldaki diğer kamera ile birlikte, insan gözünün gördüğüne benzer stereo görüntü alınmasını sağlıyor.
- NASA/JPL-Caltech/ASU
Perseverance'ın Mars'taki 6. haftasında aracın sol Mastcam-Z kamerası ile çekilmiş bu görüntü kamuoyu tarafından "Haftanın Fotoğrafı" seçilmişti.
- NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Bu görüntü, Perseverance'dan 2,5 km kadar uzaktaki Santa Cruz tepesine ait. Tepenin arkasında ufukta Jezero Krateri'nin kenarları görünüyor.

Perseverance'ın Kızıl Gezegen'de bir Mars yılı kalması planlanıyor. Bu yaklaşık iki Dünya yılına eşdeğer.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suudi Arabistan cami sesi tartışması! Ses seviye düşürüldü ve... - Haberler
BBCSuudi Arabistan camilerin ses seviyesini ...
SON DAKİKA: İtalya'da 'insan kasabı' lakaplı Cosa Nostra mafyası üyesinin tahliyesine tepki: 'Adalet bu değil'
BBCİtalya'da 'insan kasabı' lakaplı mafya üyesi ...
SON DAKİKA: İngiltere üçüncü koronavirüs dalgasının eşiğinde mi?
BBCİngiltere üçüncü dalganın eşiğinde mi?
İngiltere Başbakanı Boris Johson ve Carrie Symonds Westminster Katedrali'nde evlendi
BBCİngiltere Başbakanı Boris Johson ve Carrie Symonds ...
İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk Avrupalı kadın komutanı olacak
BBCİtalyan astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası ...
Tokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından endişe ediliyor
BBCTokyo Olimpiyatları: 'Tokyo varyantı' oluşmasından ...
Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi: Zenginlere vergi artışı öngörülüyor
BBCBiden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi: ...
Kolombiya: Protestoculara karşı ordu sokaklarda görevlendirildi
BBCKolombiya: Protestoculara karşı ordu sokaklarda ...
Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde ‘gönüllü çalıştığını’ duyurdu
BBCKuzey Kore duyurdu: Yetim çocuklar madenlerde gönüllü ...
Kanada'da okulda toplu mezar şoku! 215 çocuğun ceset kalıntıları... - Haberler
BBCKanada'da okulda toplu mezar şoku!