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Mars retrosu İkizler burcunda! Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak

Mars, 29 Ekim itibarıyla İkizler burcunda retro hareketine başladı. 13 Ocak 2023'e kadar etkilerini sürdürecek olan Mars retrosu ile kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak. İşte, Mars retrosunun Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu üzerindeki etkileri...

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  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    Mars retrosu, 29 Ekim'de İkizler burcunun 25.derecesinde başladı. İnci Gücen, 29 Ekim 2022 günü başlayacak ve 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek olan Mars Retro'sunun etkilerini anlattı. İşte, 29 Ekim 2022 – 13 Ocak 2023 Merkür Retrosu burçlara etkileri...
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    MARS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

    29 Ekim tarihi ile birlikte hayatlarımızda önemli dönüşümler yaşatacak Mars Retrosu döngüsüne başladık. Mars bu süreçte tutulmaların ve Güney ay düğümünün yöneticisi olacağından, hayatımızda kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşıyor olacağız. Mars retrolarında bedensel enerjimiz içe döner ve dinlenmeye, güç toplamaya ihtiyaç duyarız. Bu yolculuk İkizler etkisinde yani zihnimizle bağlantılı olacağı için hepimiz; düşüncelerimiz, kararlarımız, planlarımız doğrultusunda nasıl harekete geçmemiz gerektiğini gözden geçiriyor olacağız.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    Bu yolculuk Aldeberan Yıldızında sonlanarak hepimizi; doğruluk, dürüstlük, bilgiyi doğru kullanma, etik ve adil olmaya çağıracaktır. Sözcükler, kalbin aynasıdır. Sözleriniz doğru, kalbiniz temizse, sözlerinizin sihri hayatınızı saracak, ödülünüz büyük olacaktır.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    Bu yolculukta;

    -Harekete geçmektense planlamalar ve hazırlıklar yapmalıyız.

    -Riskli sporlar yapmamalıyız. Boğaz ve ciğerlerimize dikkat etmeliyiz.

    -Belirsizlik ve kararsızlıklarda, akışa teslim olmalıyız.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    -Başkalarının etkisi altında kalmamaya, krizler yaratmamaya, inanç çatışmalarına girmemeye dikkat etmeliyiz.

    -Her kesimden insanın fikrini fanatikçe savunduğuna şahit olabiliriz, uzak durmalıyız.

    -Öfkeden uzak durmalı, riskler almamalı, geçmişi affederek gitmesine izin vermeliyiz.

    -Sağlık ve borsa konularında manipülasyonlara gelmemeli, herkesin yaptığını sorgulamalı, panikle hiçbir şey yapmamalıyız.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    -Sosyal medya atışmalarına, iletişim ve bilginin engellenmesine, hacklenmelere, banka problemlerine, dolandırıcılıklara, internet ve elektrik kesintilerine tanık olabiliriz. Hesaplarımızı korumalıyız.

    -Trafikte çok dikkatli olmalı, seyahatlerde kontrollü olmalıyız.

    -Küçük ev aletleri, teknolojik cihaz almak, site veya hesap açmak için uygun değildir. Kargo, ulaşım, ticarette sorunlar yaşayabiliriz.

    -İfşalar, yalanlar, aldatılmalar, gizli sırların ortaya çıkışına, ilahi adalete tanık olabiliriz.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    İlişkilerde;

    -Bu retro eriller için ıssız adam olmayı geride bıraktırırken... :) Sözcüklerde ve davranışlarda net, açık ve dürüst olmayı, yüzeysel olmamayı, sorumluluk almayı, güçlerini ve bereketi baskıdan ve korku yaratarak değil, sevgiden almayı öğretecektir. İçe dönerek dönüştükleri önemli bir yolculuk olacaktır.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    -Dişiller için ise; boğaz ve rahim çakrası bağlantılı çalışır. Güvende hisetmiyorsak, yaratıcılığımız ve bereketimiz tıkanır, fazla konuşuruz. Dişiller, aidiyet hissetmediklerinden özgürleşebilmeyi, kendi merkezlerine dönmeyi, sabrı, sakinliği ve akışı öğrenecektir.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    -Yeni ilişkilere başlamamak, hızlı kararlar almamak önemli olacaktır.

    -Bu süreçte; ilişkilerde geçmiş hesaplaşmalar yaşanabilir, bazıları için ikinci şans fırsatı doğabilir.

    -İkilemde kalma durumları, iki kişi arasında kalma durumları yaşanabilir.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    Dünya'da;

    -Mars savaş enerjisidir. Bu savaşın İkizler etkisinde; zihinsel, stratejik, teknolojik ve manipülasyonlarla çoktan başladığını görebiliriz.

    -Enerji kaynaklarına dair çatışmalar olabilir. Birçok lider veda etmeye hazırlanabilir.

    -Sınırlar yeni bir hal alabilir. İsyanlar çoğalabilir.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    -Tedarik problemleri yaşanabilir.

    -Hapishaneler, af yasası, vergi affı, sağlık düzenlemeleri gündeme gelebilir.

    -Rusya her Mars retrosunda hamle yapmıştır. (2014 Terazi retrosunda Kırım, 2020 retrosunda Azerbaycan - Ermenistan sorunu) bu retro süresince de yeni hamleler yapabilir.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    31 Ekim, 4, 10- 11 Kasım tarihlerinde önemli olaylar yaşayabiliriz.

    -Ülkemizde; ülkemizin Solar Return’une denk gelen Mars Retrosu bir yıl boyunca etkisini göstereceğinden, tehlikeli bir dönemi işaret etmektedir. Ülkemizin Ay'ı üstünde olacağından halk üstünde baskı yaratabilir. Dünyada ise tarafsız kalmamız çok önemli olacaktır.
  • Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

    -Ülkemizi direk etkileyecek tutulmalarla, Karadeniz, denizaltı, Ege kıyıları ve güvenliğimiz ciddi olaylarla gündeme gelebilir. Yönetim kararı kaderimizi belirleyecektir.

    Bu süreç ileri hareketi ile birlikte 25 Mart 2023 tarihinde tamamlanacaktır.

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