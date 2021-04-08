Mars'ta gökkuşağı mı var? Perseverance aracı tarafından Mars'ta kaydedilen görüntü beraberinde tartışmalara yol açtı. Paylaşılan fotoğrafta görülen şerit biçimindeki renkli ışık huzmesi "Mars'ta gökkuşağı var!" iddiasını beraberinde getirdi.

Tartışmaları önemli kılan nokta ise görüntünün gökkuşağı olması halinde Mars atmosferinde yoğun su damlalarının olduğu hatta yağmur bile yağdığı anlamlarına yol açacak olması... Ancak Mars'la ilgili gökkuşağı halleri NASA'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla suya düştü.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Birçok kişi soruyor: O Mars'taki şey bir gökkuşağı mı? Hayır. Burada gökkuşakları olması mümkün değil. Gökkuşakları su damlalarından yansıyan ışıklarla oluşur ama burada yoğunlaşacak kadar çok su yok ve hava da atmosferde sıvı su olması için fazla soğuk. O kuşak bir lens yansıması."