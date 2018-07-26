Mars'ta ilk defa göl bulundu

Bilim insanları Mars'ta ilk defa buz yüzeyin altında sudan oluşan geniş çaplı bir göl bulunduğunu duyurdu.
Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki esrarengiz Kızıl Gezegen'de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu.
Daha önce yapılan araştırmalar, gezegen yüzeyinde aralıklı su kütleleri olduğuna dair kanıtlar olduğunu gösteriyordu. Ama bu son keşif, Mars'taki su kütlesinin kalıcı olduğuna dair ilk veri.
Mars'ta bulunan su kütlesi, buzun altında yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda yer alıyor.
Uzay bilimcilerin bu keşfiyle Mars'ta daha fazla su bulunabileceği ve hatta hayat olabileceği ihtimali kuvvetlendi.
İtalyan araştırmacılar, bu keşfi Roma'da düzenledikleri bir basın toplantısında duyurdu. Araştırma ayrıca ABD'nin Science adlı dergisinde yayımlandı.
Mars şimdi soğuk, çorak ve kuru ama geçmişte ılık ve ıslaktı. Kızıl Gezegen'de yaklaşık 3.6 milyar yıl önce geniş sıvı su alanları ve göller bulunuyordu.
Mars'taki gölün suyu içilebilir değil ve buzun yaklaşık 1.5 kilometre derinliğinde bulunuyor.
Keşif için Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express uydusundaki Marsis adlı radar sistemleri kullanıldı.
Marsis radar sistemi gibi araçlarla Mars'ın yüzeyi ve yer altı gönderilen sinyaller ve geri dönen sinyallerle incelendi.
Radar verilerindeki sürekli beyaz çizgi Güney Kutbu'nun başını gösteriyordu. Bu da yufka görünümünde buzlu su ve toza işaret ediyor.
Araştırmacılar bu kütlenin altında olağan dışı bir durum fark etti.
Araştırmanın başındaki isim İtalyan Ulusal Astrofizik Enstisüsü'nden Profesör Roberto Orosei, "Açık mavi olarak görünen alttan gelen yansımalar yüzeydeki yansımalardan daha güçlü. Bu da suyun varlığına işaret ediyor" dedi.
Göl, Mars'ın geçmişi ve geleceğine dair yaşam ihtimalini kuvvetlendirse de gölün özelliklerinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.
Open University'den Dr. Matt Balme, "Şimdi yapılması gereken, tekrarlanan benzer işaretlerin ölçümünün yapılması ve eğer mümkünse, diğer ihtimal ve açıklamaların incelenip elenmesi. Belki de bu, daha önce Antarktika'daki buz altı su kütleleri için yapılan araştırmalar gibi, gölün incelenmesi amacıyla yeni bir Mars misyonunu tetikler" dedi.
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