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Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir?

Mars'ta Kıyamet filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Korku türündeki filmin başrolünde başarılı isimler yer alıyor. İşte Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir?

Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars'ta Kıyamet filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2015 yılı çıkışlı aksiyon/korku türündeki filmin yönetmenliğini Scoot Wheeler üstleniyor.

MARS'TA KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Lane Townsend, Alan Pietruszewski, Jennifer Dorogi, Arianna Afsar

MARS'TA KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gelecekte insan nüfusunun büyük bölümü Mars'ta, dünyadaki şehirleri andıran yerleşkelerde yaşamaktadır. Mars'ta çıkan bir kum fırtınası New York şehrini tamamen yok edince, fırtınanın hedefindeki Los Angeles ölümcül sonu engellemeye çalışır.

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