34 yaşındaki Marsel İlhan eleme ilk turunda 6 numaralı seri başı İspanyol raket Pol Toledo Bague'yi 7-6, 6-3, eleme final turunda 2 numaralı seri başı Jakub Paul'u 6-2, 6-3 yenerek MTA Open'da adını ana tabloya yazdırdı. İlhan ana tablo ilk turda Bulgar raket Alexander Lazarov ile eşleşti.
Yağmur nedeniyle yarına ertelenen ana tablo maçlarında Cem İlkel Rus raket Ivan Nedelko ile mücadele edecek. Sarp Ağabigün ise Rumen tenisçi Filip Cristian Jianu ile karşılaşacak. Ana tablo maçları Megasaray Tenis Akademi’de 7 Aralık Salı saat 10.00’da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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