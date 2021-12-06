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Marsel İlhan, MTA Open’da ana tabloya yükseldi

Antalya Megasaray Tenis Akademi’de bu sene dördüncüsü düzenlenen ATP Challenger turnuvası MTA Open’da ana tabloya yükselen isimler belli oldu. Milli tenisçi Marsel İlhan İsviçreli rakibi Jakub Paul’u yenerek ana tabloya yükselen dört isimden biri oldu.

Marsel İlhan, MTA Open’da ana tabloya yükseldi

34 yaşındaki Marsel İlhan eleme ilk turunda 6 numaralı seri başı İspanyol raket Pol Toledo Bague'yi 7-6, 6-3, eleme final turunda 2 numaralı seri başı Jakub Paul'u 6-2, 6-3 yenerek MTA Open'da adını ana tabloya yazdırdı. İlhan ana tablo ilk turda Bulgar raket Alexander Lazarov ile eşleşti.
Yağmur nedeniyle yarına ertelenen ana tablo maçlarında Cem İlkel Rus raket Ivan Nedelko ile mücadele edecek. Sarp Ağabigün ise Rumen tenisçi Filip Cristian Jianu ile karşılaşacak. Ana tablo maçları Megasaray Tenis Akademi’de 7 Aralık Salı saat 10.00’da başlayacak.

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