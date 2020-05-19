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Marshall Boya 2017 yılında yurtdışına taşıdığı Solvent üretimini yeniden Türkiye'de yapacak. Firmadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre bu kapsamda yapılacak modernizasyon çalışmaları için Yatırım Teşvik Belgesi alındı.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimizin modernizasyonu kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu teşvik başvurusu Bölgesel teşvik kapsamına alınmış ve 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de, 17/02/2020 tarih ve 508764 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, olarak yayımlanmıştır. 38.780.090 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 20 Ocak 2020, bitiş tarihi ise 20 Ocak 2023'tür.

Yatırımın kapsamı, stratejik gerekçelerle, 24 Temmuz 2017 tarihinde Kap açıklaması ile duyurduğumuz üretimi yurtdışına taşınan Solvent üretiminin, değişen koşullar ve Akzo Nobel stratejileri ile beraber , tekrar yurtiçinde üretilmesi için yapılan makina ve teçhizat modernizasyonudur."

Bunun yanında teşvikin KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, yüzde 30'luk yatırıma katkı oranı, 6 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği ile yüzde 70'lik vergi indirimini içerdiği belirtildi.