Fenerbahçe'nin uzun süredir transferini bitirmeye çalıştığı Luiz Gustavo için Marsilya'dan flaş bir açıklama geldi.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villa-Boas, Nice ile oynadıkları Fransa Ligue 1 maçının ardından Luiz Gustavo hakkında konuştu.

"GUSTAVO'NUN AYRILACAĞINI SANMIYORUM"

Andre Villa-Boas, "Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı. Gustavo için Fenerbahçe'den tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik. Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Olimpik Marsilya'ya 5.5 milyon euro ve 1 milyon euro bonus teklif etmişti.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Nice ile oynanan maçta 11'de başlamadı ve oyuna 81. dakikada dahil oldu.