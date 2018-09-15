Marsilya - Guingamp sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Marsilya ile Guingamp, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Marsilya, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Guingamp son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 147 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Marsilya kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 5.00, Guingamp sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Marsilya son hafta oynanan Amiens maçında 2-1 kazandı.

Guingamp ise Toulouse maçında 2-1 yenildi.

Marsilya, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Guingamp, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guingamp 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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