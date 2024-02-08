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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Marsilya kararını verdi: Jean Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber! - Beşiktaş Haberleri

        Marsilya kararını verdi: Jean Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber!

        Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:48
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Fransa'dan kötü haber geldi.

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        L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, siyah beyazlı takımdan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

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        4,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu oyuncunun, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.

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        UEFA KADROSUNA YAZILMADI

        Marsilya, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana'ya UEFA listesine dahil etmedi. Fransız ekibi, UEFA'ya yeni listesini verirken, Onana verilen listede kendisine yer bulamadı.

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        Beşiktaş'ın 4 milyon Euro'ya Lens'ten transfer ettiği Onana, şu ana kadar Marsilya'da 4 maçta forma giydi.

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