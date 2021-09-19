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Marsilya Ligue 1'de art arda üçüncü galibiyetini aldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Rennes'i 2-0 yendi.

Marsilya Ligue 1'de art arda üçüncü galibiyetini aldı

Ligue 1'in 6. haftasında Olympique Marsilya, Rennes'i ağırladı. Dieng'in 48 ve Harit'in 71. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Marsilya, peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sahaya ilk 11'de çıktı ve 70 dakika oynadı.

Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, 13 puanla 2'nci, Rennes ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Olympique Marsilya'ya konuk olacak.

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