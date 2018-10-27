Marsilya - Paris S.G. düellosu

Fransa Ligue 1 maçında Marsilya ile Paris S.G., 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. Marsilya 19 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Paris S.G. 30 puanda ve 1. sırada. Marsilya, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. Paris S.G., son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 194 kodlu maçı oynayanlar; Marsilya galibiyet oranı 4.50, beraberlik oranı 4.20, Paris S.G. galibiyet oranı 1.35. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Marsilya önceki hafta Bordeaux mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Paris S.G. ise Nantes karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Marsilya, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 15 gol atıp 4 gol yedi.

Paris S.G., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, elde etti. Paris S.G., deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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