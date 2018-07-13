Marsilya - St Etienne karşılaşma önü

Marsilya ve St Etienne, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Ev sahibi Marsilya, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. St Etienne, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 105 kodlu maçı oynayanlar; Marsilya galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, St Etienne galibiyet oranı 2.90.

Marsilya son haftadaki Amiens müsabasında 2-1 kazandı.

St Etienne ise Lille maçında 5-0 kazandı.

Marsilya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Marsilya, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

St Etienne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. St Etienne, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.